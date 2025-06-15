Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 23: Kampf der Titanen (2)
43 Min.Ab 12
Weil die Titanen bereits einen Teil des Ältestenrats getötet haben, werden Piper, Phoebe und Paige von Leo mit gewaltiger Macht ausgestattet, um das Treiben der Titanen zu beenden. Erst mit der Hilfe von Chris, der aus der Zukunft gekommen ist, können sie die Titanen besiegen. Doch dafür muss Piper einen hohen Preis bezahlen: Leo wird wegen seiner Verdienste in den Ältestenrat berufen und kann nicht mehr mit ihr zusammenleben. Für Piper bricht eine Welt zusammen.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.