Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

Paramount GlobalStaffel 5Folge 20
Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 20: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

42 Min.Ab 12

Der Kasi-König und die geheimnisvolle Crone haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die Mächtigen Drei vorzugehen. Damit die beiden überhaupt eine Chance haben, ihr Ziel zu erreichen, schwächen sie die drei Hexen mittels eines uralten Zaubers, der von einem Affen übertragen wird. Doch obwohl Piper durch Magie erblindet, Phoebe ihr Gehör verliert und Paige plötzlich stumm wird, ist es für Crone und den Kasi-König kein Leichtes, sie zu besiegen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
Paramount Global
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen