Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Superhelden
41 Min.Ab 12
Der erst 13-jährige Kevin ist mit einer besonderen Gabe gesegnet: Er kann erfundene Gestalten per Zeichnung zum Leben erwecken. Der listige Dämon Arnon will sich die Fähigkeit des Kindes zunutze machen, um die Kräfte von Ramos, dem ältesten Mitglied des Ältestenrates, zu rauben. Als Kevin dahinter kommt, was Arnon im Schilde führt, sieht er nur einen Ausweg: Er verwandelt sich und die Halliwell-Schwestern in Superhelden und zieht mit ihnen in den Kampf gegen den Dämon.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
