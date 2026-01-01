Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 5Folge 6
Folge 6: Böse Augen

41 Min.Ab 12

In ihrer Verzweiflung, die eigenen magischen Kräfte nicht mehr kontrollieren zu können, sucht Phoebe die Wahrsagerin Madame Teresa auf. Als diese kurz nach ihrem Treffen von einem Dämon namens Cree getötet wird, forschen die Halliwells nach den Hintergründen der Tat. Sie finden heraus, dass Cree im Auftrag seines Vaters Orin gehandelt hat, der vor vielen Jahren von den Gipsys geblendet wurde, damit er sie nicht länger mit seinen bösen Augen verfolgen konnte.

