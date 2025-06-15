Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Unverwundbar
43 Min.Ab 12
Cole ist verzweifelt: Da er nicht gut sein kann, aber auch nicht böse sein will, möchte er seinem Leben ein Ende setzen. Weil er inzwischen unverwundbar ist, muss er zu diesem Zweck erst die Mächtigen Drei dazu bringen, ihn zu töten. Aus diesem Grund verwundet er mit Hilfe eines Wächters der Finsternis Paige und Leo und zieht damit den Hass von Phoebe und Piper auf sich. Die beiden machen nun Jagd auf ihn und wollen ihn mit einer Vernichtungstinktur endgültig auslöschen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.