Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Quälgeister
41 Min.Ab 6
Die Halliwell-Schwestern werden in ihrem Haus von unsichtbaren Quälgeistern heimgesucht, bei denen es sich um die Restenergie aller Dämonen handelt, die die Hexen dort vernichtet haben. Ein zu Hilfe gerufener Medizinmann ist wegen der kompakten bösen Aura völlig entsetzt, schafft es jedoch, die Geister zu vertreiben. Allerdings macht er sich Sorgen, dass die Mächtigen Drei mit der Zeit vom Bösen überwältigt werden, und schlägt seinen Kollegen vor, die Halliwalls zu töten.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
