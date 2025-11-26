Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 26.11.2025
24 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Jan und sein Vater Udo sind in Berlin, wo Jan ein Vorstellungsgespräch bei einem hippen Start-up-Unternehmen hat. Während Jan bei seinem Termin ist, irrt Udo durchs winterliche Berlin - auf Strümpfen. Indes versucht Sabine, Teile des Flughafens für Events zu nutzen. Die erste Veranstaltung soll ein Charity-Golf-Turnier sein, bei dem auch Kai Pflaume teilnehmen wird.

