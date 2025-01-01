Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Check Check

Brennpunkt Simmering

ProSiebenStaffel 3Folge 7
Brennpunkt Simmering

Brennpunkt SimmeringJetzt kostenlos streamen

Check Check

Folge 7: Brennpunkt Simmering

23 Min.Ab 6

Die Stimmung auf dem Flughafen ist auf dem Nullpunkt, nachdem auch Ertu gefeuert wurde. Jan schüttet sich etliche Energydrinks hinter die Binde, sodass er zu halluzinieren beginnt. Ingrid ist völlig von der Rolle und erscheint mit Fieber zum Dienst. Nur Harald ist nach einem weiteren Stromschlag wieder ganz der Alte. Derweil dreht Samira ein investigatives Video ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Check Check
ProSieben
Check Check

Check Check

Alle 3 Staffeln und Folgen