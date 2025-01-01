Check Check
Folge 6: Ertu Unchained
24 Min.Ab 6
Sabine steckt in der Klemme: Ihr Chef verlangt von ihr, Samira zu kündigen. Jan versucht vergeblich, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wenig später lässt er seiner Wut an ein paar Fahrrädern freien Lauf - und wird daraufhin von Strulli verhaftet. Derweil tut Ertu alles dafür, dass die Kündigung seiner Schwester rückgängig gemacht wird. Allerdings übertreibt er dabei komplett.
