Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Check Check

Jan und die Ratte

ProSiebenStaffel 3Folge 5
Jan und die Ratte

Jan und die RatteJetzt kostenlos streamen

Check Check

Folge 5: Jan und die Ratte

23 Min.Ab 6

Udos Demenz wird immer schlimmer, und Jan leidet unter den Aussetzern seines Vaters. Selbst der Job kann ihn kaum ablenken. Dumm nur, dass gerade heute Herr Seibold vom Ordnungsamt den Flughafen auf Herz und Nieren prüft. Und schließlich hat Jan auch noch eine Begegnung mit einer Ratte ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Check Check
ProSieben
Check Check

Check Check

Alle 3 Staffeln und Folgen