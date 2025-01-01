Check Check
Folge 5: Jan und die Ratte
23 Min.Ab 6
Udos Demenz wird immer schlimmer, und Jan leidet unter den Aussetzern seines Vaters. Selbst der Job kann ihn kaum ablenken. Dumm nur, dass gerade heute Herr Seibold vom Ordnungsamt den Flughafen auf Herz und Nieren prüft. Und schließlich hat Jan auch noch eine Begegnung mit einer Ratte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Check Check
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben