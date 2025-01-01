Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabine kann nicht kotzen

ProSiebenStaffel 3Folge 4
Sabine kann nicht kotzen

Folge 4: Sabine kann nicht kotzen

25 Min.Ab 6

Samira schlägt Sabine vor, am Flughafen einen Rave zu veranstalten. Jan ist von der Idee auch begeistert und reißt zu Sabines Leidwesen die Organisation gleich an sich. Aus Marketinggründen soll die Veranstaltung illegal stattfinden, weil so mehr Leute kommen werden. Der Abend nimmt jedoch einen unerwarteten Verlauf ... Derweil trifft Ertu seine Schwiegereltern in spe. Mias Eltern sind sehr schlau und reich, sodass er mit seiner kürzlich erlernten Allgemeinbildung punkten will.

ProSieben
