sixxStaffel 4Folge 1vom 12.11.2025
Folge 1: Familiendesign

44 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

John und Angela bitten Christina, einen Teil ihres Hauses zu renovieren. Die Profis widmen sich der Küche, dem Wohnzimmer und dem Essbereich. Zunächst reißen die Handwerker die Wände zwischen den Zimmern heraus, um einen offenen Bereich zu schaffen. Die veraltete Küche wird modernisiert und eine große Kochinsel aufgestellt. Der neue Essbereich befindet sich nun direkt daneben und kann von der Familie in Zukunft aktiv genutzt werden.

