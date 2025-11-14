Christinas kalifornischer Traum
Folge 6: Hundeliebe
Christina hilft Nicole und Danny bei der Renovierung ihres Wohnzimmers und ihrer Küche. Die Räume sind klein und abgetrennt, weshalb die Handwerker einige Wände entfernen, um einen offenen Wohnbereich zu schaffen. Christina gestaltet die Küche in hellen Farben und baut viele Schränke ein, um den zuvor fehlenden Stauraum zu schaffen. Zudem heben die Profis den tiefliegenden Boden im Wohnzimmer an. Nach dem Umbau hat das Paar endlich genug Platz, um Gäste zu empfangen.
