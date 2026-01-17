Eine Falttür ist nie genugJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge 5: Eine Falttür ist nie genug
45 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6
Christinas Bekannte Amy bittet die Umbau-Expertin um Hilfe bei ihrer Küchenrenovierung. Zunächst entfernen die Handwerker eine Wand, um den Raum zu vergrößern und den Blick ins Wohnzimmer zu öffnen und verlegen einen neuen Parkettboden. Das Paar wünscht sich eine große Falttür, die auf die Terrasse führt, weshalb ein Stück der Außenwand entfernt werden muss. Zusätzlich renoviert Christina den Freizeitraum und baut dort eine Bar ein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Christinas kalifornischer Traum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
