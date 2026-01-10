Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 2vom 10.01.2026
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Christina hat bereits Marks und Michelles Küche renoviert. Nun sollen auch die beiden veralteten Badezimmer umgebaut werden. Nach dem Abriss der Räume fällt den Profis ein Problem auf: Die tragenden Wände verhindern die Vergrößerung der Bäder. Es gibt eine Lösung, doch diese wird das Paar mehr kosten. Zudem wünscht sich Christinas Kollege Mike einen Pool in seinem Garten. Die Handwerker machen sich an die Arbeit und bauen einen Spaßpool für Mike und seine Familie.

sixx
