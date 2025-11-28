Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

Das Strandjuwel

sixxStaffel 5Folge 11vom 28.11.2025
Das Strandjuwel

Christinas kalifornischer Traum

Folge 11: Das Strandjuwel

45 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Sophie und Aaron lieben ihr Haus in der Nähe des Strandes, doch es muss dringend renoviert werden. Christina und ihr Team machen sich an die Arbeit und vergrößern zunächst die winzige Küche. Nun hat die Familie eine Spülmaschine, eine Kücheninsel und viel Stauraum. Im Wohnzimmer bauen die Profis dickere Fenstergläser ein, um den Straßenlärm auszublenden. Im Garten entsteht ein Outdoor-Wellness-Bereich mit einer Sauna.

