Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Zurück auf Start

sixxStaffel 5Folge 5vom 25.11.2025
Zurück auf Start

Zurück auf StartJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 5: Zurück auf Start

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Christina hilft Ray und Kelley bei der Renovierung ihrer Küche sowie ihres Wohn- und Esszimmers. Die Wände zwischen den einzelnen Räumen werden entfernt, um einen offenen Bereich zu schaffen. Die winzige Küche verwandelt sich in einen hellen und großzügigen Raum mit viel Arbeitsfläche, Stauraum und einer Kochinsel. Auch das Wohnzimmer wird mit neuen Möbeln verschönert.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 2 Staffeln und Folgen