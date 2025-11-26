Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 7vom 26.11.2025
Folge 7: Drei Jobs auf einmal

45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Christinas Physiotherapeut Brent möchte sein neues Haus umbauen und als Bauunternehmer das Projekt betreuen. Christina hilft ihrem langjährigen Freund bei diesem Vorhaben. Eine große Wand, die das Wohnzimmer, die Küche und das Esszimmer trennt, wird abgerissen. Durch den entstandenen Platz kann die Küche vergrößert und eine Kochinsel platziert werden. Das Wohn- und Esszimmer werden mit neuen Möbeln verschönert.

