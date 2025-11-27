Christinas kalifornischer Traum
Folge 8: Verschachtelter Luxus
44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Larry und Monica haben bereits ihren Garten neu gestaltet und bitten nun Christina, ihnen bei der Renovierung der Innenräume zu helfen. Die Profis entfernen einige Wände, um die Küche zu vergrößern und einen offenen Bereich zu schaffen. Im gesamten Haus werden neue Böden verlegt und eine neue Treppe in den ersten Stock eingebaut. Der große Kamin ist das Highlight des Wohnzimmers.
