sixxStaffel 5Folge 6vom 26.11.2025
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Kaila und Mike bitten Christina, einige Räume in ihrem Haus zu renovieren. Im Eingangsbereich fehlt Stauraum, weshalb die Handwerker große Schränke installieren. Die rote Wendeltreppe, die noch aus den 1940er Jahren stammt, wird schwarz gestrichen. Der Essbereich, der unpraktisch im Flur platziert war, wird von den Profis in eine andere Ecke verlagert. Die Küche wird modernisiert und funktionaler gestaltet. Zudem wird im Wohnzimmer der alte Kamin erneuert.

