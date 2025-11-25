Christinas kalifornischer Traum
Folge 4: Küchenkompromisse
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6
Bre und Aaron haben erst vor kurzem ein Haus gekauft und bitten Christina, die Renovierung durchzuführen. Um die Küche zu vergrößern und ein Esszimmer zu schaffen, möchte das Paar an die ungenutzte Terrasse anbauen. Durch den gewonnenen Platz entsteht nun ein großer Wohn- und Essbereich. Die Küche wird in hellen Farben gestaltet, und in die Mitte des Raumes wird eine große Kochinsel platziert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Christinas kalifornischer Traum
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren