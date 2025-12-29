Folge vom 29.12.2025
Das StrandjuwelJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 29.12.2025: Das Strandjuwel
45 Min.Folge vom 29.12.2025
Christina nimmt sich ein besonderes Midcentury-Haus vor und verwandelt es in ein helles, modernes Stranddomizil. Doch Baustellenverzögerungen, Vorschriften und ihr eigenes Privatleben machen das Projekt zum Balanceakt. Mit Leidenschaft und Erfahrung gelingt ihr dennoch ein beeindruckendes Ergebnis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.