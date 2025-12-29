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Das Strandjuwel

Das StrandjuwelJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 29.12.2025: Das Strandjuwel

45 Min.Folge vom 29.12.2025

Christina nimmt sich ein besonderes Midcentury-Haus vor und verwandelt es in ein helles, modernes Stranddomizil. Doch Baustellenverzögerungen, Vorschriften und ihr eigenes Privatleben machen das Projekt zum Balanceakt. Mit Leidenschaft und Erfahrung gelingt ihr dennoch ein beeindruckendes Ergebnis.

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