Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Lottofieber

WarnerStaffel 6Folge 12
Lottofieber

LottofieberJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 12: Lottofieber

43 Min.Ab 12

Ed Dubinski hatte acht Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Bereits ein halbes Jahr später war er pleite und wurde ermordet. Das Team um Lilly Rush rollt den Fall neu auf ... Scott Valens muss indessen erfahren, dass seine Geliebte Frannie verheiratet ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen