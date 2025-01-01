Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Staffel 6Folge 6
Folge 6: Im Haifischbecken

43 Min.Ab 12

Als im Kofferraum eines Wagens Baujahr 1973 eine Frauenleiche gefunden wird, muss das Team um Detective Lilly Rush die Akten eines weit zurückliegenden Falles öffnen: 1981 wurde Donna D'Amico ermordet, eine alleinerziehende Mutter, die bei einem Gebrauchtwagenhandel arbeitete. Es gilt, die Umstände ihres Todes und die Frage, warum man ihre Leiche in dem damals acht Jahre alten Wagen versteckte, zu klären. Der Mord hat mit der damaligen Öl- und Wirtschaftskrise zu tun ...

