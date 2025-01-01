Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Schmutziger Wahlkampf
43 Min.Ab 12
Das Team um Detective Lilly Rush muss einen Mordfall aus dem Jahr 2005 neu aufrollen, der damals nicht aufgeklärt werden konnte. Jetzt wurde die Waffe gefunden, mit der ein aufstrebender junger Kommunalpolitiker mitten im Wahlkampf erschossen wurde. Die Spur von damals führte in Richtung Drogenhandel, doch die aktuellen Ermittlungen ergeben ein ganz anderes Bild: Sie deuten auf einen Dschungel von Korruption und undurchsichtigen Geschäften in der Lokalpolitik hin ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen