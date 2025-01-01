Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Glorreiche Zeiten

43 Min.Ab 12

Wills früherer Football-Buddy aus der High School entdeckt Erinnerungsstücke, die ein ganz neues Licht auf den Mord an einem College-Football-Star aus dem Jahr 1973 werfen. Der Fall wurde vor 35 Jahren geschlossen, in der Annahme, dass das Opfer Freitagnacht getötet wurde; die neuen Beweise legen nahe, dass er am Morgen des großen Abschlussfinales noch am Leben war. Die neuen Recherchearbeiten beginnen ...

