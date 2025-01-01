Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 6Folge 13
43 Min.Ab 12

1988: Präsident Reagan hat die Vorschriften über ausgewogene Fernsehberichterstattung und Begrenzung der Werbezeit gelockert. Die Jagd auf Quoten ist eröffnet, das leicht Verdauliche garantiert Erfolg und Karriere. Eine junge Fernsehjournalistin profitiert zunächst von dieser Entwicklung. Als sie jedoch - von professionellem Ehrgeiz getrieben - auf die Spur eines Skandals kommt, besinnt sie sich auf journalistische Ethik. Das wird ihr jedoch zum Verhängnis ...

Warner
Alle 7 Staffeln und Folgen