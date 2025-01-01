Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 17: Getroffen
43 Min.Ab 12
Jeffries wird angeschossen. Während die Ärzte um sein Leben kämpfen, versuchen seine Kollegen fieberhaft, den Schützen zu ermitteln. Zu allem Überfluss scheint Jeffries Bestechungsgeld angenommen zu haben. Erst dieser Verdacht aber leitet die Untersuchung in die richtige Richtung ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
