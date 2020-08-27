Zum Inhalt springenBarrierefrei
Coras House of Love

Folge 3

Staffel 1Folge 3vom 27.08.2020
Folge 3: Folge 3

54 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12

An Tag drei zieht ein neuer Mann ins Haus ein, der ebenfalls die Chance hat, Cora zu erobern. Außerdem steht die nächste Love Challenge an. Die Männer sollen für Cora passende Outfits zusammenstellen. Cora entscheidet, was ihr gefällt.

