Coras House of Love
Folge 4: Folge 4
44 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In der vierten Folge müssen die Männer eine weitere Love Challenge absolvieren. Diesmal müssen sie ihre Fähigkeiten als Putzkraft unter Beweis stellen. Nacheinander müssen die Verbliebenen Männer den "Putz-Parcours" durchlaufen. Dies bewältigen die Männer auf teilweise ganz unterschiedliche Art und Weise. Als großes Finale müssen sie dann gemeinsam ein vollkommen verschmutztes Auto putzen. Cora ist begeistert vom Einsatz der Männer und lädt alle als Sieger zu einem Gruppendate ein. Hier können sich die Männer und Cora einem ausgiebigen Wellness-Date hingeben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Coras House of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany