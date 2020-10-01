Coras House of Love
Folge 8: Folge 8
47 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
In der finalen Folge sollen die Männer untereinander diskutieren, wer für Cora am geeignetsten ist. Dabei beobachtet Cora das Gespräch auf ihrem Bildschirm im Zimmer, woraufhin die Männer in einer letzten Herausforderung gegeneinander antreten.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany