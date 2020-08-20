Coras House of Love
Folge 1: Folge 1
58 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Zehn Singlemänner ziehen für acht Tage bei Cora Schumacher ein, um ihr den Hof zu machen. Sie ist auf der Suche nach ihrem Mister Right und will sehen, wie sich die Teilnehmer im Alltag schlagen. Dabei gibt es auch psychologische Spielchen.
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Coras House of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany
Enthält Produktplatzierungen