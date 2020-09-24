Coras House of Love
Folge 7: Folge 7
47 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12
In der Love Challenge des siebten Tages geht es lyrisch zu: Die Männer müssen ein Gedicht schreiben. Die Zeit rennt: Sie haben dafür nur eine Stunde Zeit. Der Gewinner geht mit Cora auf ein Schaumbad-Date. Die Verlierer gehen wie immer leer aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Coras House of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany