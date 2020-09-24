Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 24.09.2020
47 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12

In der Love Challenge des siebten Tages geht es lyrisch zu: Die Männer müssen ein Gedicht schreiben. Die Zeit rennt: Sie haben dafür nur eine Stunde Zeit. Der Gewinner geht mit Cora auf ein Schaumbad-Date. Die Verlierer gehen wie immer leer aus.

