Cracked
Folge 1: Königskinder
43 Min.Ab 12
Die Einheit muss für einige Zeit auf Daniella verzichten, die ihren Sohn treffen will, den sie vor Jahren zur Adoption freigab. Ein maskierter Mann nimmt unterdessen im Zuge eines Raubes in einer Psychiatrie die bipolare Patientin Emily Froese als Geisel. Die Einheit findet allerdings heraus, dass es ihm nicht um die Beute, sondern um die Frau ging. Immerhin ist er ihr Ex-Freund ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cracked
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH