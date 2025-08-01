Cracked
Folge 6: Zwischen den Welten
43 Min.Ab 12
Aidan und sein Team ermitteln im grausamen Mord an einer jungen Kellnerin. Sie wurde gefoltert und anschließend erstochen. Schnell gibt es einen Verdächtigen: Der offensichtlich verwirrte Mann, der die Leiche gefunden und aus dem Wald getragen hat. Im Verhör gibt er nur unverständliches Gemurmel von sich. Dennoch sind sich Aidan und seine Leute bald einig: Er kommt als kaltblütiger Mörder nicht in Frage. Doch wer war es dann?
Cracked
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH