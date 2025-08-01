Cracked
Folge 2: Ein hoher Preis
43 Min.Ab 12
Bei einer Schießerei in einem Nachtclub war die gerade spielende Band offenbar das Ziel. Die Einheit muss sich aber vor allem um Annika Marné kümmern. Das Ex-Model ist mit einem der verletzten Musiker verwandt und leidet seit der Attacke unter heftigen psychischen Problemen. Doch schnell wird klar, dass diese Probleme schon eine längere Geschichte haben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
12
Copyrights:© Beta Film GmbH