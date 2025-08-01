Cracked
Folge 7: Kein Entkommen
42 Min.Ab 12
Detective Aiden Black und sein Team untersuchen den Mord an einer Psychiatrie-Krankenschwester. Ihre Leiche wurde im Wald neben einem Wohngebiet gefunden. Ist sie Opfer von einem ihrer teilweise gewaltbereiten Patienten geworden? Doch beim Durchkämmen des Wohngebiets entdeckt Aiden eine Spur, die in eine andere Richtung weist: Zwischen einem der Anwohner und der Toten existiert eine Verbindung. Im Haus des Mannes stoßen die Ermittler auf ein Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Copyrights:© Beta Film GmbH