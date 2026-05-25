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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 7vom 25.05.2026
Wer ist die Beste?

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 7: Wer ist die Beste?

40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

Cheryl Burke unterstützt als Gastjurorin dabei, zu entscheiden, wer in die Show Group kommt. Zudem stehen die Makeovers an. Während einige Kandidatinnen in neuem Glanz erstrahlen, verlassen andere weinend die Show. Auch Melissa Rycroft ist vor Ort.

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