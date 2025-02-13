Zum Inhalt springenBarrierefrei
Darf ich, wenn ich krankgeschrieben bin, in den Urlaub fahren?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 13.02.2025
Folge 1: Darf ich, wenn ich krankgeschrieben bin, in den Urlaub fahren?

46 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Darf ich im Park einfach einen Baum pflanzen? Wird man bestraft, wenn man mit Karnevalsmaske Auto fährt? Darf ich ein eBike im Flugzeug mitnehmen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In der ersten Folge versuchen die prominenten Rategäste Lisa Feller, Axel Stein und Mirja Boes, die Fragen richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.

SAT.1
