Darf ich, wenn ich krankgeschrieben bin, in den Urlaub fahren?Jetzt kostenlos streamen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Folge 1: Darf ich, wenn ich krankgeschrieben bin, in den Urlaub fahren?
46 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Darf ich im Park einfach einen Baum pflanzen? Wird man bestraft, wenn man mit Karnevalsmaske Auto fährt? Darf ich ein eBike im Flugzeug mitnehmen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In der ersten Folge versuchen die prominenten Rategäste Lisa Feller, Axel Stein und Mirja Boes, die Fragen richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1