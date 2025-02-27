Zum Inhalt springenBarrierefrei
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber

Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten?

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 27.02.2025
Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten?

Folge 3: Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten?

46 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Darf man einen auf der Straße gefundenen 20-Euro-Schein behalten? Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Die prominenten Rategäste Simon Gosejohann, Evelyn Burdecki und Abdel Karim versuchen, sie möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.

SAT.1
