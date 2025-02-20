Darf man beim Autofahren Bier trinken?Jetzt kostenlos streamen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Folge 2: Darf man beim Autofahren Bier trinken?
47 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Darf man beim Autofahren Bier trinken? Darf ich spontan einen Gast über Nacht mit aufs Hotelzimmer nehmen? Auf diese und weitere Rechtsfragen sind Antworten gefragt. Das prominente Rate-Team Amira Aly, Ilka Bessin und Daniel Boschmann versucht, sie zu geben. Moderatorin Laura Karasek verrät, ob sie richtig lagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1