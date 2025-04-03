Muss ich Urlaub nehmen, wenn mein Chef das will?Jetzt kostenlos streamen
Folge 8: Muss ich Urlaub nehmen, wenn mein Chef das will?
46 Min. Folge vom 03.04.2025 Ab 12
Darf man barfuß Auto fahren? Muss ich Urlaub nehmen, wenn mein Chef das will? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. Die prominenten Rategäste Simon Gosejohann, Evelyn Burdecki und Abdel Karim versuchen, sie zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.
