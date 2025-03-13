Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5vom 13.03.2025
46 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Darf ich in der Münchner Fußgängerzone um 19:01 Uhr Cannabis konsumieren? Darf man Alsterschwäne beleidigen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In dieser Folge versuchen Axel Stein, Mirja Boes und Lisa Feller, sie möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.

