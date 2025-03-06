Trennung: Darf man den Verlobungsring zurückverlangen?Jetzt kostenlos streamen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Folge 4: Trennung: Darf man den Verlobungsring zurückverlangen?
46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Darf man den Verlobungsring nach einer Trennung zurückverlangen? Darf ich mich in eine Parklücke stellen, um diese freizuhalten? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In dieser Folge versuchen die prominenten Rategäste Ingmar Stadelmann, Sabrina Mockenhaupt und Daniel Boschmann, die Fragen richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1