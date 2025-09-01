Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

B.A.s goldener Schuss

Staffel 5Folge 7
B.A.s goldener Schuss

Das A-Team

Folge 7: B.A.s goldener Schuss

46 Min.Ab 12

Die Reporterin Sally Vogel hat herausgefunden, dass Tommy Tadesco einen Mordanschlag auf Brick Peterson, den zukünftigen Vorsitzenden des nationalen Gewerkschaftsverbandes, plant. Sie will Peterson warnen, wird jedoch von Tadesco festgehalten. Nun ist die Expertise des A-Teams gefragt ...

