Das A-Team
Folge 7: B.A.s goldener Schuss
46 Min.Ab 12
Die Reporterin Sally Vogel hat herausgefunden, dass Tommy Tadesco einen Mordanschlag auf Brick Peterson, den zukünftigen Vorsitzenden des nationalen Gewerkschaftsverbandes, plant. Sie will Peterson warnen, wird jedoch von Tadesco festgehalten. Nun ist die Expertise des A-Teams gefragt ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited