Das A-Team
Folge 6: Codename Brown Fox
46 Min.Ab 12
Im Auftrag von General Stockwell entwendet das A-Team einen russischen Kampfjet. Unterdessen wird Stockwell von Ivan Tregorin entführt, der den Jet unter allen Umständen haben will. Tregorin setzt Stockwell unter Drogen, um herauszufinden, wo das A-Team das Kampfflugzeug versteckt hält. Unterdessen planen Hannibal und Co bereits eine Rettungsaktion für Stockwell ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited