Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Codename Brown Fox

NBCUniversalStaffel 5Folge 6
Codename Brown Fox

Codename Brown FoxJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 6: Codename Brown Fox

46 Min.Ab 12

Im Auftrag von General Stockwell entwendet das A-Team einen russischen Kampfjet. Unterdessen wird Stockwell von Ivan Tregorin entführt, der den Jet unter allen Umständen haben will. Tregorin setzt Stockwell unter Drogen, um herauszufinden, wo das A-Team das Kampfflugzeug versteckt hält. Unterdessen planen Hannibal und Co bereits eine Rettungsaktion für Stockwell ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen