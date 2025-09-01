Das A-Team
Folge 9: Countdown in Hongkong
46 Min.Ab 12
Dieses Mal begibt sich Hannibal auf eine Solomission: Er soll für General Stockwell gestohlenes Plutonium in Hongkong aufspüren. Als Hannibal verschwindet, machen sich seine Kollegen auf die Suche nach ihm und erfahren eine schreckliche Nachricht: Hannibal soll ums Leben gekommen sein ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Copyrights:© Universal Studios Limited