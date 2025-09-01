Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 2
Folge 2: Helden vor Gericht

45 Min.Ab 12

Durch Josh Curtis' Verrat landet das A-Team schließlich vor Gericht. Die Männer müssen sich für den angeblichen Mord an Colonel Samuel Morrison verantworten. Die Geschehnisse aus dem Jahr 1971 werden noch einmal aufgerollt, und ausgerechnet Murdock gerät mehr und mehr in Bedrängnis ...

