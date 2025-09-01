Das A-Team
Folge 13: Mord à la carte
46 Min.Ab 12
Das A-Team gönnt sich eine wohlverdiente Pause. Während B.A. und Hannibal das Footballspiel verfolgen, lädt Murdock seine Freunde Face und Frankie in ein italienisches Restaurant ein, in dem er mittlerweile als Kellner arbeitet. Doch die Ruhe währt nicht lange: Ein paar Gangster haben es auf einen Staatsanwalt abgesehen, der in dem Restaurant speisen möchte. Wieder einmal ist der volle Einsatz des A-Teams gefragt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited