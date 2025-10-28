Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Mörder im Pick-up

PULS 24Staffel 10Folge 6vom 28.10.2025
Der Mörder im Pick-up

Der Mörder im Pick-upJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 6: Der Mörder im Pick-up

45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 16

Der 65 Jahre alte Billy Connole wird auf der Straße erschossen. Der Mörder fährt einen roten Pick-up. Wenige Monate zuvor gab es zwei identische Fälle. Die Polizei geht von einem Serientäter aus, der seine Opfer zufällig auswählt. Erste Ermittlungsergebnisse bringt ein Überwachungsvideo und ein Zeuge, der beinahe selbst zum Opfer geworden wäre ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
PULS 24
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 6 Staffeln und Folgen