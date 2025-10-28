Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 6: Der Mörder im Pick-up
45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 16
Der 65 Jahre alte Billy Connole wird auf der Straße erschossen. Der Mörder fährt einen roten Pick-up. Wenige Monate zuvor gab es zwei identische Fälle. Die Polizei geht von einem Serientäter aus, der seine Opfer zufällig auswählt. Erste Ermittlungsergebnisse bringt ein Überwachungsvideo und ein Zeuge, der beinahe selbst zum Opfer geworden wäre ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen